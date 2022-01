Verliezen op beurzen Azië door Oekraïne en aanstaand Fed-besluit

De beurzen in Azië zijn dinsdag met stevige verliezen de handel uitgegaan. Beleggers zijn voorzichtig in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve later deze week. Verder doen de spanningen in Oekraïne het sentiment geen goed. In Japan stonden met name aandelen van autoproducenten en techfondsen in de min.

De Nikkei-index in Tokio zakte 1,7 procent tot 27.131,34 punten. Veel beleggers doken vanwege de spanningen en onzekerheden in veilig geachte beleggingen zoals de yen. De munt won daarop aan waarde, wat voor exporterende bedrijven zoals autoproducenten weer ongunstig was.

Toyota verloor zo’n 2 procent, ook omdat de productie van auto’s langere tijd verstoord zal zijn door de coronaproblemen. Nissan won wel bijna 1 procent, Mitsubishi daalde licht. De automakers komen later deze week naar verwachting met een aankondiging dat ze samen met partner Renault drie keer meer geld gaan steken in de ontwikkeling van elektrisch rijden.

Techconcern Sony verloor verder een kleine 3 procent. Sony Music Entertainment meldde dat de Amerikaanse artiest Bob Dylan zijn volledige catalogus aan opgenomen muziek heeft verkocht aan het bedrijf, samen met “de rechten op toekomstige nieuwe releases”. Sony maakte de financiële voorwaarden van de deal niet bekend.

Ook in China en Hongkong was het sentiment negatief voorafgaand aan het Chinees Nieuwjaar waardoor de markten vanaf 31 januari gesloten zullen zijn. Chinese mediabedrijven stonden bij de grootste verliezers nadat de Cyberspace Administration of China (CAC) een campagne van een maand lanceerde om “internet schoon te maken”.

De beurs in Shanghai noteerde 1,8 procent lager. De Hang Seng in Hongkong verloor 1,6 procent. Vastgoedbedrijven stonden bij de zakkers vanwege de aanhoudende schuldproblematiek in de sector. Zo verloor China Evergrande Group circa 7 procent omdat het meer tijd wil voor zijn plan om de schulden te herstructureren

Sectorgenoot Shimao Group was een positieve uitzondering met een winst van bijna 2 procent. Het concern wist voor omgerekend 250 miljoen euro aan bezittingen te verkopen in de stad Guangzhou. Verder stonden ook in China en Hongkong techaandelen bij de dalers vanwege de vrees voor hogere rentes.

In Seoul verloor de Kospi 2,5 procent. Volgens de centrale bank van Zuid-Korea is de economie van het land vorig jaar in het snelste tempo gegroeid in elf jaar geholpen door de export en de aantrekkende dienstensector.