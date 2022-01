Vervoersknelpunten raken pakketbezorging PostNL in slot 2021

PostNL heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar minder pakketten bezorgd dan een jaar eerder. Volgens de pakket- en postbezorger komt dit door het “eenmalige effect vanwege Covid-19”, waardoor in dezelfde periode in 2020 uitzonderlijk veel pakketten werden verzonden. Maar het bedrijf had ook last van knelpunten in internationale logistieke ketens en nieuwe btw-regels voor kleine pakketjes van buiten de Europese Unie.

Door het snelle economische herstel is er al maandenlang een grote vraag naar ruimte om goederen te vervoeren op schepen en vliegtuigen, waardoor die steeds schaarser wordt. Dat zorgde volgens PostNL voor verstoringen bij internationale pakketbezorging. Tegelijkertijd moet sinds 1 juli ook voor kleinere pakketjes van buiten de EU btw worden betaald. Ook pakt China de handel in namaak-artikelen harder aan, wat de volumes raakt.

PostNL vervoerde in het vierde kwartaal 5,3 procent minder pakketten dan een jaar eerder, schat het bedrijf bij zijn voorlopige resultaten. Als er geen eenmalig effect was van de coronapandemie zou er juist een stijging van ruim 9 procent zijn geweest, aldus de onderneming. Ook de opbrengsten bij de divisie voor post namen af, waardoor de totale opbrengst in het slotkwartaal uitkwam op 936 miljoen euro. Dat was een jaar eerder ruim 1 miljard euro.

In heel 2021 groeide PostNL wel stevig door dankzij de grote populariteit van online shoppen. Over heel het afgelopen jaar gemeten bezorgde het bedrijf 14 procent meer pakketten dan in 2020. De jaaromzet komt volgens nog niet gecontroleerde cijfers uit op circa 3,5 miljard euro, tegenover bijna 3,3 miljard euro een jaar eerder.

Cijfers over de nettowinst geeft PostNL pas bij de presentatie van zijn definitieve resultaten eind februari. Wel meldde het bedrijf dat de winst voor belastingen en grote eenmalige posten uitkomt op ongeveer 277 miljoen euro voor heel 2021, waar dat een jaar eerder nog 197 miljoen euro was. Aandeelhouders delen mee in die stijging. Het bedrijf gaat dit en volgend jaar voor 250 miljoen euro eigen aandelen inkopen, wat de waarde van de overgebleven stukken stuwt. Daarmee wil PostNL voorkomen dat de waarde van aandelen ‘verwatert’ door winstuitkeringen in aandelen.