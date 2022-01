Pensioenfonds PMT in gesprek met vervuilers maar blijft aan boord

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) stapt met zijn investeringen nog altijd niet uit bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie, zoals andere fondsen al wel aankondigden. Het is volgens het fonds beter om bij de bedrijven aan tafel te zitten en ze via de dialoog te dwingen de CO2-uitstoot te verminderen. Vervuilende bedrijven krijgen van het fonds twee jaar de tijd om met een verbeterplan te komen.

De komende tijd gaat PMT in gesprek met 44 beursgenoteerde bedrijven in de fossiele industrie waar het in investeert en de acht nutsbedrijven in de aandelenportefeuille die nog geen plan hebben om uit kolen te stappen. PMT-bestuursvoorzitter Jos Brocken zegt de urgentie te voelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “Daar willen en moeten we ook onze invloed als grote belegger voor aanwenden. Dat doen we niet door een hele sector in één keer te sluiten, maar door heldere en concrete afspraken te maken met bedrijven. Als deze bedrijven dat niet willen, zullen we helaas moeten besluiten uit het bedrijf te stappen.”

Volgens werkgeversvoorzitter Terry Troost van PMT zijn bedrijven uit de metaal- en technieksector cruciaal voor de energietransitie. “Op dit moment zijn we voor de productie van duurzame technieken en materialen echter nog deels afhankelijk van fossiele energie.”

PMT is het derde pensioenfonds van Nederland. Het fonds verzorgt het pensioen voor ongeveer 1,4 miljoen deelnemers. Er zijn 34.000 ondernemingen aangesloten bij PMT, dat een totaal vermogen heeft van ongeveer 100 miljard euro.