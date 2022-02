Hoge Amerikaanse inflatie trekt beurzen New York omlaag

De hoge Amerikaanse inflatie heeft de beurzen in New York donderdag in het rood gedrukt. De geldontwaarding steeg in januari tot 7,5 procent op jaarbasis en dat was de hoogste waarde sinds bijna veertig jaar. Daarmee wordt ook de kans groter dat de Federal Reserve bij zijn volgende beleidsvergadering de rente met 0,5 procentpunt verhoogt.

Beleidsbepaler James Bullard liep daar al op vooruit. Hij zei bovendien voorstander te zijn van verhogingen van in totaal 1 procentpunt in de eerste jaarhelft.

De druk op met name techbedrijven nam door de verwachte renteverhogingen toe. Die worden nog veelal gezien al groeiende bedrijven waarvan de toekomstige winsten groter zullen zijn. Als de rente toeneemt wordt het verschil tussen sparen en die toekomstige rendementen kleiner en worden investeringen in techbedrijven dus relatief minder interessant. Ook grote techconcerns als Apple (min 2,3 procent), Amazon (min 1,4 procent) en Google-moeder Alphabet (min 2,1 procent) ontkwamen niet aan de dip.

Taxi- en bezorgbedrijf Uber leverde ruim 6 procent in. Het bedrijf gaf groeiverwachtingen prijs voor de komende drie jaar, maar die vielen voor analisten wat tegen. Uber wil de waarde van de ritjes en de te bezorgen maaltijden en goederen zowat verdubbelen en denkt in 2024 een aangepaste bedrijfswinst van 5 miljard dollar, omgerekend zo’n 4,4 miljard euro, te behalen.

De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk 1,5 procent tot 35.241,59 punten. De breed samengestelde S&P 500 sloot met een min van 18 procent op 4504,08 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 2,1 procent en eindigde op een stand van 14.185,64 punten.

Affirm kreeg een klap van 21 procent. Het bedrijf dat uitgestelde betalingen aanbiedt voor webshops tweette zijn resultaten, die na het slot van Wall Street zouden komen, per ongeluk al tijdens de handel. Die vielen beleggers tegen.

Raketbedrijf Astra leverde 26 procent in. Een raket die Astra voor het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA lanceerde had te maken met problemen. Een aantal kleine satellieten die de raket in een baan om de aarde zou brengen gingen daarbij verloren.

De euro was 1,1424 dollar waard, tegen 1,1487 dollar bij de slotbel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 89,99 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 91,31 dollar per vat.