Uber voorziet komende jaren snelle groei en winstgevendheid

Uber denkt in de komende drie jaar de waarde van de taxiritjes en bezorging vrijwel te kunnen verdubbelen. Dat moet er ook voor zorgen dat de aangepaste bedrijfswinst in 2024 uitkomt op 5 miljard dollar, zei het bedrijf tijdens een investeerdersdag. Omgerekend is dat zo’n 4,4 miljard euro.

Afgelopen jaar was er voor Uber volgens die maatstaf, die een beeld geeft of de activiteiten winstgevend zijn als niet naar zaken als rentebetalingen en afschrijvingen wordt gekeken, een verlies van 774 miljoen dollar. Uber heeft al langer het doel om snel winstgevend te zijn. De afgelopen twee kwartalen lukte dat op basis van de aangepaste bedrijfswinst. Een nettowinst is vooralsnog buiten bereik gebleven, maar verdere groei brengt dat ook binnen bereik.

Om die groei mogelijk te maken wil Uber meer traditionele taxi’s aansluiten op zijn platform. Daarmee maakt het bedrijf een draai nadat het jarenlang gewone taxi’s beconcurreerde. Meer ritten via het platform betekent echter ook dat diezelfde klanten sneller geneigd zijn om ook maaltijdbezorgtak Uber Eats te gebruiken. Bovendien wil het bedrijf ook gaan bezorgen voor winkels, waarbij meer vervoerde pakketjes lagere kosten voor Uber betekenen.

Niet alleen de taxiritjes en de bezorgingen moeten geld gaan opleveren, maar ook reclames. Uber geeft aan dat de reclametak nu nog klein is, maar in 2024 zouden bedrijven voor 1 miljard dollar aan reclames moeten inkopen bij Uber. Ook de vrachttak, waarmee Uber vrachtwagenchauffeurs die eigen baas zijn koppelt aan vracht die vervoerd moet worden, zou binnen enkele jaren winstgevend moeten zijn.