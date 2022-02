Inflatie VS centraal op drukste beursdag van jaarcijferseizoen

Beleggers op de Europese aandelenmarkten worden donderdag overspoeld door een grote hoeveelheid bedrijfsresultaten. Op het Damrak openden onder meer de AEX-bedrijven ArcelorMittal, Unilever en RELX de boeken. Ook kleinere bedrijven als Fagron, Intertrust, SBM Offshore en Flow Traders kwamen met cijfers. Daarnaast brachten tal van grote Europese bedrijven, waaronder techconcern Siemens en de banken Société Générale, Crédit Agricole, Credit Suisse en KBC Group, de resultaten naar buiten.

Ondanks de stroom van bedrijfsresultaten gaat de aandacht echter vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De hard oplopende consumentenprijzen spelen een grote rol in het besluit van de Federal Reserve om de rente dit jaar meermaals te gaan verhogen.

De AEX-index op Beursplein lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan een van de drukste dagen van het jaarcijferseizoen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met kleine koersuitslagen openen.

Staalproducent ArcelorMittal profiteerde afgelopen jaar van de sterke vraag en hogere prijzen van staal. Daarbij kon het concern zijn verkoopprijzen flink verhogen, waardoor de resultaten werden gestuwd. Ook voor dit jaar rekent het bedrijf op goede prestaties.

Levensmiddelenconcern Unilever kondigde aan de aandeelhouders te gaan belonen door voor 3 miljard euro aan eigen aandelen in te kopen. De omzet van het concern groeide in 2021 met 3,4 procent tot dik 52 miljard euro. De nettowinst nam toe met 9 procent tot 6,6 miljard euro.

De investeerders in winkelvastgoed Unibail-Rodamco-Westfield en Wereldhave kwamen ook met resultaten. Unibail-Rodamco-Westfield zag de huurinkomsten en winst in 2021 dalen. Het concern is wel een stuk optimistischer voor het huidige jaar. Ook Wereldhave boekte minder resultaat in het afgelopen jaar, maar keert wel meer dividend uit en schroefde zijn verwachtingen voor 2022 op.

Oliedienstverlener SBM Offshore zag de omzet afgelopen jaar dalen. In november had het bedrijf zijn verwachtingen al neerwaarts bijgesteld. Volgens topman Bruno Chabas heeft het bedrijf afgelopen jaar goed gepresteerd en zal het record orderboek, ofwel de opdrachten die op plank liggen, de komende jaren veel werk opleveren.

De euro was 1,1421 dollar waard, tegen 1,1441 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 89,46 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 91,24 dollar per vat.