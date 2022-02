Unilever boekt sterke omzetgroei door hogere verkoopprijzen

Levensmiddelen- en consumentengoederenconcern Unilever heeft in 2021 de sterkste omzetgroei in negen jaar behaald. De onderneming achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s verhoogde de verkoopprijzen om zo de sterk gestegen grondstofkosten te compenseren. Daarnaast kondigde Unilever aan voor de voorzienbare toekomst geen grote overnames te zullen doen, na het mislukte miljardenbod op de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK).

De onderliggende omzet, dus exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, steeg afgelopen jaar met 4,5 procent. Het verkoopvolume nam met 1,6 procent toe en de prijzen werden met 2,9 procent verhoogd. De totale omzet kwam daarmee uit op 52,4 miljard euro. Daarbij werd een nettowinst behaald van 6,6 miljard euro, tegen bijna 6,1 miljard euro een jaar eerder.

Unilever zegt dat de grondstofprijzen vorig jaar “dramatisch” sterk zijn gestegen, wat een grote uitdaging was voor het bedrijf. Het Britse concern denkt dat de hoge grondstofprijzen in de eerste helft van dit jaar zullen aanhouden, met een extra kostenpost van meer dan 2 miljard euro. In de tweede helft zou die druk dan wat moeten afzwakken en wordt gerekend op een kostenpost van 1,5 miljard euro. Die hogere kosten zullen de winstgevendheid de komende jaren drukken, aldus Unilever.

In januari werd bekend dat Unilever een mislukt bod van 50 miljard pond (ongeveer 60 miljard euro) had gedaan op de consumententak van GSK, die onder meer Advil-pijnstillers en Sensodyne-tandpasta maakt. Het overnameplan kwam Unilever op veel kritiek van aandeelhouders te staan en de beurskoers daalde hard.

Topman Alan Jope staat ook onder druk van verschillende aandeelhouders om de prestaties van het bedrijf te verbeteren. Zo is er een oproep om de voedingstak, met merken als Hellmann’s en Knorr, af te splitsen omdat de winstmarges bij dat onderdeel niet sterk genoeg zouden groeien. Unilever deed eerder al de thee-activiteiten van de hand aan investeerder CVC Capital.

In een toelichting stelt Jope dat Hellmann’s en Knorr tot de belangrijkste merken van het bedrijf horen, met ook sterke groei. Hij is niet van plan de levensmiddelentak af te splitsen. Ook ijsmerk Ben & Jerry’s doet het volgens hem erg goed. De ijsjes-divisie is inmiddels afgesplitst van de rest van de levensmiddelen bij Unilever.

Maar Jope zegt goed te luisteren naar de aandeelhouders. Het bedrijf blijft wel op de uitkijk staan voor kleinere overnames. Tevens kondigde Unilever aan zijn aandeelhouders te belonen door voor 3 miljard euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Daarnaast wordt gewerkt aan een herstructurering waarbij banen verdwijnen en kosten moeten worden verlaagd.