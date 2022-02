Britse economie groeide in snelste tempo sinds WO II

De Britse economie heeft vorig jaar een stevig herstel laten zien na de inzinking in het eerste coronajaar 2020. Volgens het Britse statistiekbureau groeide de economie vorig jaar met 7,5 procent. Een jaar eerder ging het nog om een krimp met 9,4 procent als gevolg van de crisis. De Britse groei was de sterkste sinds de Tweede Wereldoorlog.

Ondanks de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus was de Britse economie in het slotkwartaal van vorig jaar goed voor een groei van 1 procent. Daarmee werd het groeitempo van het derde kwartaal nagenoeg geƫvenaard. De coronaperikelen hielden Britten in de maand december wel vaker thuis. In die maand was sprake van een daling van het bruto binnenlands product met 0,2 procent.

De cijfers zullen evengoed voor opluchting zorgen bij premier Boris Johnson, die worstelt met een crisis rond de almaar oplopende kosten van levensonderhoud. Daarnaast ligt de premier onder vuur omdat hij coronaregels zou hebben overtreden op het moment dat het land op slot zat. Mogelijk sporen de groeicijfers de Bank of England ook aan om de rentes nog sneller te verhogen om de inflatie te beteugelen.

De Britse economie profiteerde van de miljarden aan overheidssteun die in de economie werden gepompt in crisistijd. De verwachting is dat de Britse economie het dit jaar ook weer beter zal doen dan die van andere grote landen. Maar op productieniveau is het land nog niet volledig hersteld van de crisis. Dat is in andere landen als Frankrijk en de Verenigde Staten al wel het geval.

Britse bedrijven ondervonden in de laatste weken van 2021 hinder van het wijdverbreide ziekteverzuim. Dat hield weer verband met het virus en de aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen. Doordat de coronabeperkingen tot in het nieuwe jaar gelden, wordt ook verwacht dat januari een zwakkere maand zal zijn. In de loop van het jaar wordt verder herstel verwacht waarbij de Britse economie dan weer op het niveau van voor de crisis zal uitkomen.