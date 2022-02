Resultaten Ahold Delhaize en Heineken centraal op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs verwerken woensdag onder meer de resultaten van supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken. Verder gaat de aandacht uit naar de laatste ontwikkeling rond Oekraïne. De directe dreiging van een Russische inval in het land lijkt momenteel te zijn geweken en de hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict is toegenomen.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over hoe vaak de Fed de rente dit jaar gaat verhogen.

De AEX-index op Beursplein koerst af op een licht hoger begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine plussen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen woensdag vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 2,2 procent hoger. Ook de beurzen in China wonnen terrein na meevallende Chinese inflatiecijfers.

Ahold Delhaize bleef profiteren van de coronacrisis en boekte afgelopen kwartaal meer omzet. De resultaten in het slotkwartaal van 2021 waren volgens topman Frans Muller beter dan voorzien ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen en inflatiedruk. Ook heeft het concern volgens de topman zijn investeringen in de onlineverkopen snel opgevoerd.

Heineken verkocht in 2021 meer bier, waarbij klanten volgens het concern sneller kiezen voor de wat duurdere biertjes. De brouwer denkt dit jaar wel last te krijgen van inflatie. Zo zijn de prijzen van grondstoffen, vervoer en energie al enige tijd hoog en die zal het concern door gaan berekenen aan klanten.

Ook Alfen opende de boeken. De laadpalenfabrikant boekte afgelopen jaar flink meer omzet en winst. Het bedrijf profiteert naar eigen zeggen volop van de energietransitie die op stoom komt, waarbij steeds meer mensen en bedrijven overschakelen naar duurzame energievormen en elektrisch rijden.

Tankopslagbedrijf Vopak, dat ook met cijfers kwam, liet weten dat de opslagtanks minder goed gevuld waren vanwege de hoge olieprijs. Shell staat eveneens in de belangstelling. Volgens persbureau Reuters heeft het olie- en gasconcern plannen om belangen in twee gasvelden in het Britse deel van de Noordzee te verkopen.

De euro was 1,1360 dollar waard, tegen 1,1357 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 92,39 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 93,49 dollar per vat.