Fors meer winst op hogere omzet voor moederbedrijf Albert Heijn

Supermarktconcern Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, heeft in het tweede coronajaar fors meer winst gemaakt. Dat kwam deels door de hogere omzetten mede doordat bepaalde sectoren zoals de horeca een tijdlang gesloten bleven of maar beperkt open mochten. Daardoor sloegen consumenten meer in bij supermarkten.

Ahold Delhaize zette een jaaromzet van 75,6 miljard euro in de boeken. Dat was 3,3 procent meer dan in 2020. In het eerste coronajaar 2020 nam de omzet in de supermarkten van de onderneming ook al fors toe. De winst van het bedrijf kwam uit op 2,2 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 1,4 miljard euro.

De resultaten in het slotkwartaal van 2021 waren volgens topman Frans Muller beter dan voorzien ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen en inflatiedruk. Daarbij heeft het bedrijf zijn investeringen in de onlineverkopen volgens Muller snel opgevoerd. De onlineverkopen groeiden op jaarbasis met ruim een derde. In twee jaar tijd zijn deze meer dan verdubbeld.

Verder wijst Muller erop dat in Nederland 38 filialen van supermarktketen DEEN zijn overgenomen en met succes zijn omgebouwd tot Albert Heijn-winkels. Door de toevoeging van de winkels heeft Albert Heijn in Nederland zijn leidende marktpositie verstevigd.

Net als andere sectoren zijn ook supermarkten niet immuun voor de aanhoudend hoge inflatie. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet voor eten in doorsnee 4,3 procent meer worden betaald dan een jaar eerder. Muller legt uit dat het bedrijf er alles aan doet om de prijzen in de supermarkt niet te hard te laten oplopen. Daarvoor worden ook stevige discussies gevoerd met producenten. Dat heeft er al voor gezorgd dat er producten niet in de supermarkten verkrijgbaar waren.

Muller legt verder uit dat bij Albert Heijn bijvoorbeeld 50 procent van de omzet komt van producten van het eigen AH-merk. Daardoor heeft het bedrijf goed zicht op wat een “gerechtvaardigde” prijsverhoging is voor klanten. Dat er half februari nog altijd over prijzen wordt onderhandeld, maakt volgens de topman ook wel duidelijk dat de situatie uitzonderlijk is.