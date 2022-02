Pensioenfonds zorg eist klimaatplan van olie- en gasbedrijven

Pensioenfonds voor de zorgsector PFZW is niet van plan te stoppen met investeringen in bedrijven die in fossiele brandstoffen zitten, zoals olie- en gasbedrijven. Wel moeten dergelijke bedrijven aantonen dat ze “een overtuigende en verifieerbare energietransitie hebben ingezet” die in lijn is met de klimaatdoelen van Parijs, stelt het pensioenfonds.

Voorzitter Joanne Kellerman geeft aan dat PFZW als “betrokken en kritisch aandeelhouder” mee wil denken met bedrijven die zich aan de klimaatdoelen willen houden. Door de mogelijke desinvestering nu al aan te kondigen hebben bedrijven twee jaar de tijd om hun bedrijfsmodel aan te passen.

Tegelijkertijd moet PFZW zorgen dat haar beleggingen een zo goed mogelijk rendement halen. “Het bestuur van PFZW voelt een grote verantwoordelijkheid om de pensioenpremie van onze drie miljoen deelnemers zo in te zetten dat hun geld goed rendeert en concreet bijdraagt aan een leefbare wereld”, stelt Kellerman.

Met de stap kiest PFZW duidelijk een andere route dan bijvoorbeeld ambtenarenpensioenfonds ABP en metaalfonds PME die vorig jaar na druk van deelnemers besloten niet meer in fossiele industrie├źn te beleggen. Toen gaf PFZW ook al aan meer te zien in een dialoog die het fonds als aandeelhouder met bedrijven kan hebben. Daar is nu dus een concrete voorwaarde aan verbonden.