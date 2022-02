Schade door stormen loopt bij ASR mogelijk op tot 60 miljoen euro

Verzekeraar ASR rekent op een schadepost van 40 miljoen tot 60 miljoen euro als gevolg van de stormen van de voorbije dagen. Volgens topman Jos Baeten pakt de schade daarmee veel hoger uit dan van andere recente stormen en ook hoger dan de schade door de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer. Zulke schadeposten moet een verzekeraar niet te vaak krijgen, erkent hij. Maar Baeten heeft er wel vertrouwen in dat ASR goede resultaten kan blijven boeken.

Dat laatste lukte afgelopen jaar ook, hoewel de onderneming door de overstromingen in Limburg te maken kreeg met een last van circa 20 miljoen euro. Ondanks de claims als gevolg van de wateroverlast steeg het operationele resultaat van de firma achter merken als Ditzo en Europeesche Verzekeringen met ruim 15 procent. Bijvoorbeeld met levensverzekeringen werden goede zaken gedaan. Ook waren er vorig jaar door de lockdowns minder claims voor bijvoorbeeld autoschade of inbraak. Onder de streep bleef een winst over van 942 miljoen euro, tegen 657 miljoen euro in 2020.

De topman geeft aan dat ASR afgelopen dagen meer dan 4000 schademeldingen heeft binnengekregen. “Dat is erg veel”, benadrukt hij. “Maar dit is natuurlijk ook waar we als verzekeraar voor bestaan.” De stormschade boven de 40 miljoen euro hoeft ASR overigens niet zelf te betalen. De firma heeft zich ingedekt door dat weer te ‘herverzekeren’ bij een buitenlandse partij. Maandag schatte het Verbond van Verzekeraars dat stormen Dudley, Eunice en Franklin in Nederland in totaal voor zeker 500 miljoen euro aan schade hebben veroorzaakt aan woningen, auto’s en bedrijfsgebouwen.

Het valt Baeten op dat er de laatste jaren steeds meer grote weerschade is. Dat komt volgens hem door de klimaatverandering. “Het is natuurlijk lastig om te zeggen dat storm X door het klimaat komt. Maar er is steeds meer bewijs dat klimaatverandering invloed heeft op de weersomstandigheden”, legt Baeten uit. Vandaar dat hij zich met ASR al langer hardmaakt voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. “De CO2-uitstoot moet echt omlaag. Anders komt er een keer een moment dat we deze schade niet meer kunnen verzekeren.”

Baeten geeft geen voorspellingen voor de verwachte resultaten van ASR in 2022. Maar de verzekeraar staat er volgens hem sterk genoeg voor om aandeelhouders te belonen. ASR gaat aandelen inkopen en wil zijn dividend voortaan telkens wat verhogen. Hieruit kan volgens Baeten worden opgemaakt dat hij met “veel vertrouwen” naar de toekomst kijkt.