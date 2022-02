Moederbedrijf Douwe Egberts verkoopt meer koffie

Koffie- en theeconcern JDE Peet’s heeft in het afgelopen jaar meer koffie verkocht aan onder meer de horeca, geholpen door de versoepelingen van de coronamaatregelen in veel landen. Maar ook de verkoop van koffie en thee voor thuisgebruik nam toe. Verder verhoogde JDE Peet’s de verkoopprijzen om zo de gestegen grondstofkosten te compenseren.

De totale omzet klom in 2021 met ruim 5 procent tot 7 miljard euro. Daarbij steeg het verkoopvolume met 3,5 procent en de prijzen gingen met 2,5 procent omhoog. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde JDE Peet’s zette een winst in de boeken van 899 miljoen euro, een stijging van 14 procent vergeleken met een jaar eerder.

De verkoop van koffie- en theeproducten voor thuisconsumptie nam met 5 procent toe, terwijl de verkopen aan horeca en andere locaties buitenshuis met 11,5 procent groeiden. JDE Peet’s stelt dat de positieve effecten van (gedeeltelijke) heropeningen in veel regio’s zwaarder wegen dan de negatieve effecten van nieuwe lockdownmaatregelen, met name in de tweede jaarhelft.

De onderneming verwacht wel dat het bedrijfsklimaat in 2022 nog onrustig blijft. JDE Peet’s zegt dat de hogere grondstofkosten zullen aanhouden en dat er nog effecten van de coronapandemie te voelen kunnen zijn. Topman Fabien Simon heeft er wel vertrouwen in dat het bedrijf de hoge kosteninflatie dit jaar goed het hoofd zal weten te bieden.