Beleggersclub: vooral Duitse bedrijven hebben last van sancties

Vooral Duitse bedrijven lijken geraakt te worden door de sancties die westerse landen aan Rusland opleggen. Beleggersclub European Investors-VEB (EI-VEB) legt uit dat Duitsland door de ‘Ostpolitik’ van de jaren zeventig van de vorige eeuw qua economie behoorlijk verweven is geraakt met Rusland. Destijds werden de banden met het communistische deel van Duitsland, maar ook met Moskou, aangehaald.

Een van de bedrijven die het meest gebukt gaat onder sancties is energieconcern Uniper. Dat bedrijf is een van de grootste buitenlandse investeerders in de Russische energiesector. Het bedrijf betaalde ook mee aan de gaspijpleiding Nord Stream 2. Duitsland had vanwege de Russische dreiging eerder al besloten dat het proces voor het verkrijgen van een vergunning voor Nord Stream 2 voorlopig wordt stilgelegd. Uniper heeft volgens EI-VEB ook een meerderheidsbelang in het Russische nutsbedrijf Unipro.

Verder wijst EI-VEB op de impact van de sancties voor Duitse bedrijven als HeidelbergCement, dat fabrieken in Rusland heeft en producenten van consumentenartikelen Henkel en Beiersdorf die tot 6 procent van hun omzet in Rusland halen. Ook detailhandelsconcern Metro heeft tientallen winkels in Rusland met duizenden medewerkers.

In andere delen van Europa zijn er ook tal van bedrijven die grote blootstelling aan Rusland hebben. Als voorbeeld noemt EI-VEB onder andere mijnbouwbedrijf Ferrexpo dat kantoor houdt in Zwitserland maar enkele ijzerertsmijnen bezit in Oekraïne. Het Finse nutsbedrijf Fortum haalt circa een kwart van zijn winst uit Rusland.

De Franse autobouwer Renault heeft op zijn beurt een meerderheidsbelang in Avtovaz, producent van de in Rusland zeer populaire Lada. Rusland is goed voor circa 8 procent van de operationele winst van Renault. Bottelaar Coca-Cola HBC behaalt circa 15 procent van zijn omzet in Rusland.

Verder noemt EI-VEB bierbrouwer Carlsberg en het in de AEX genoteerde Prosus. Het Deense Carlsberg, met een brouwerij in Sint-Petersburg, is marktleider in Rusland. Techinvesteerder Prosus zou circa 8 procent van zijn omzet in Rusland halen. Prosus heeft onder andere een belang in social media platform VKontakte en bezit autoverkoopplatform Avito.