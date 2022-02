Ook DELTA en Caiway maken bellen en sms’en naar Oekraïne gratis

Ook klanten van DELTA en Caiway kunnen de komende tijd gratis bellen en sms’en van en naar Oekraïne. De providers kondigen aan de diensten zeker twee weken kosteloos aan te bieden in navolging van andere providers. Ook klanten die in Oekraïne zijn kunnen gratis gebruik maken van het netwerk aldaar, omdat er geen roamingkosten zullen worden gerekend.

Caiway en DELTA zeggen het belangrijk te vinden dat familie en vrienden in contact kunnen blijven met elkaar in de “zeer benauwende situatie”. De bedrijven brengen zeker tot 13 maart geen kosten in rekening. Afhankelijk van de situatie wordt deze periode mogelijk nog verlengd.

Eerder maakten VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile bekend klanten gratis naar Oekraïne te laten bellen vanwege de inval door Rusland. Ook bellen, sms’en of mobiel internetten vanuit Oekraïne is voor klanten van de Nederlandse providers gratis.