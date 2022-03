NVDE: met simpele maatregelen besparen we bijna al Russisch gas

Nederland kan met relatief simpele maatregelen binnen een jaar tussen de helft en de gehele jaarlijkse vraag naar Russisch gas besparen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), die stelt dat we dat met onder meer thermische isolatie bij de industrie voor elkaar kunnen krijgen. Ook moeten we verwarmingsinstallaties bij bedrijven, instellingen en huishoudens beter inregelen en tl-licht bij bedrijven versneld vervangen voor led-lampen.

Bij de vereniging voor ondernemers in duurzame energie zijn 6000 bedrijven aangesloten, waaronder energiebedrijven en netbeheerders.

Het pakket maatregelen voor de korte termijn zou 4,7 miljard kubieke meter gas kunnen besparen dit jaar. Het totale verbruik aan Russisch gas in Nederland is volgens de NVDE tussen de 5 miljard en 8 miljard kuub, afhankelijk van de rekenmethode.

De NVDE zegt dat er veel voordelen zijn om nu extra in te zetten op de verduurzaming. Daarmee worden we sneller energie-onafhankelijk, maar stoppen we ook met het financieren van Ruslands oorlogsmachine. Verder gaan de energiekosten voor bedrijven en particulieren omlaag door enerzijds minder verbruik en anderzijds een lagere vraag. Bovendien maken we zo goede stappen met het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen.

Binnen vier jaar kan met de maatregelen het gasverbruik volgens de NVDE met ruim 10 miljard kuub omlaag. Dat levert een besparing op van net geen 20 megaton CO2, wat iets minder dan een vijfde is van de totale opgave in de klimaatdoelen.