Wizz Air biedt Oekraïense vluchtelingen gratis tickets

Prijsvechter Wizz Air heeft 100.000 gratis tickets beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Zij kunnen een korte vlucht boeken uit Polen, Slowakije, Hongarije of Roemenië. Naar die aangrenzende landen zijn honderdduizenden Oekraïners gevlucht sinds de Russische invasie.

Wizz Air vloog tot het laatste moment nog op Oekraïne, ondanks de dreigende inval. Toen het luchtruim werd gesloten stonden er nog vier toestellen van de vliegtuigmaatschappij aan de grond in het land. Op het moment dat de oorlog begon had het van oorsprong Hongaarse bedrijf nog personeel in Oekraïne.

Doorgaans vliegt Wizz Air naar veel bestemmingen in met name Oost-Europa. Zo werden er ook vluchten tussen Oekraïne en Eindhoven uitgevoerd. Wizz Air vliegt voorlopig ook niet naar Rusland, net als onder meer KLM.