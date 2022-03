Dure olie door Oekraïne wakkert inflatievrees aan op beurzen

De beurshandel op het Damrak staat woensdag opnieuw in het teken van de oorlog in Oekraïne, die steeds bloediger dreigt te worden. De stijgende olieprijzen door het conflict wakkeren de vrees aan voor een verder oplopende inflatie en een negatieve impact op het economisch herstel van de coronacrisis. Aan de andere kant hopen beleggers dat de centrale banken de rentes dit jaar mogelijk minder sterk zullen verhogen vanwege de onzekerheid door de situatie.

Later op de dag wordt het inflatiecijfer voor de eurozone over februari bekendgemaakt. Uit cijfers van statistiekbureau CBS bleek al dat de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode vorige maand iets is afgenomen tot 7,2 procent. In januari bedroeg de inflatie nog 7,6 procent. De verwachting is echter dat de prijzen verder op zullen lopen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De olieprijzen stijgen ondertussen hard door vanwege onzekerheden over de toevoer van de brandstof, nu Rusland hard getroffen wordt door westerse sancties. Een vat Amerikaanse olie werd 6,1 procent duurder op 109,74 dollar en staat daarmee op het hoogste niveau sinds 2013. Brentolie steeg 6 procent in prijs tot 111,30 dollar per vat en kost daarmee het meest sinds 2014.

De vrijgave van 60 miljoen vaten uit de strategische oliereserves door de leden van energieagentschap IEA, waaronder de Verenigde Staten, had weinig effect op de olieprijs. Oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland vergaderen later op de dag over de productie. Er wordt niet verwacht dat die zogeheten OPEC+ de oliekraan nog verder gaat opendraaien om zo de prijzen te drukken.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht lager te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De aandelenmarkten in Azië lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 1,7 procent lager. De aandelenbeurs in Moskou blijft de hele week gesloten.

De Europese banken blijven in de belangstelling staan vanwege de zware sancties tegen de Russische bankensector. De grote Russische staatsbank Sberbank liet weten de Europese markt te verlaten. De Europese Centrale Bank waarschuwde al dat de in Oostenrijk gevestigde dochteronderneming Sberbank Europe dreigde om te vallen. ING, die van de Nederlandse banken de grootste blootstelling aan Rusland heeft, raakte in de afgelopen twee dagen al zo’n 19 procent aan beurswaarde kwijt.

Just Eat Takeaway kwam met definitieve cijfers. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zag de omzet in 2021 flink stijgen, maar het verlies nam toe tot ruim 1 miljard euro. Topman Jitse Groen verklaarde wel hard op weg te zijn om winstgevend te worden.

De euro was 1,1100 dollar waard, tegen 1,1107 dollar een dag eerder.