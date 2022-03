Wall Street begint licht hoger en olieprijzen dalen hard

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten geopend, terwijl de olieprijzen hard omlaag gingen. De aandacht van beleggers op Wall Street bleef uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne, die met de dag bloediger wordt. Daarnaast begint de Amerikaanse Federal Reserve aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten gaat naar alle waarschijnlijk de rente verhogen om zo de hoge inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,6 procent op 33.128 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,7 procent tot 4204 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 12.699 punten.

De Fed komt woensdag met zijn rentebesluit naar buiten. Het zou de eerste renteverhoging sinds 2018 worden. Toen de coronacrisis uitbrak verlaagde de Fed de rente naar een historisch laag niveau om zo de economie te stimuleren. Maar vanwege het sterke herstel en de hoge inflatie zal de centrale bank de rente dus moeten opvoeren.

De oliesector kwam onder druk te staan door de verder dalende olieprijzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte bijna 7 procent tot 95,77 dollar en Brentolie werd ruim 6 procent goedkoper op 99,98 dollar per vat. Grote maatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips leverden tot ruim 6 procent in. Oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean gingen tot bijna 8 procent onderuit.

Goedkopere olie is juist gunstig voor luchtvaartmaatschappijen zoals United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines en Delta Air Lines die plussen tot zo’n 9 procent optekenden. Ook kwamen verschillende maatschappijen met positievere vooruitzichten voor het eerste kwartaal.

De in New York genoteerde Chinese techbedrijven hadden het opnieuw lastig, na de zware verliezen een dag eerder. De uitverkoop in de techsector op de beurzen in China ging dinsdag onverminderd door, mede door zorgen over een strengere aanpak van technologiebedrijven door de Chinese overheid. Webwinkel Alibaba daalde bijvoorbeeld 4 procent.

Coupa Software was een opvallende daler met een koersverlies van bijna 17 procent. De producent van bedrijfssoftware kwam met tegenvallende jaarprognoses. Verder ging Intel licht omhoog. Het Amerikaanse chipbedrijf gaat 17 miljard euro investeren in twee chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenburg. Eerder werd al bekend dat Intel de komende jaren 80 miljard euro steekt in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. De regio kampt al tijden met een groot tekort.