VDL Nedcar hervat eind maart productie na stop door tekorten

Autofabriek VDL Nedcar kan eind deze maand de productie weer hervatten. Dat bevestigt het bedrijf dat auto’s voor het Duitse concern BMW maakt na eerdere berichtgeving van De Limburger. De productie heeft dan drie weken stilgelegen als gevolg van een tekort aan materialen door de oorlog in Oekraïne.

Probleem was de levering van kabelbomen. Dat zijn op maat gemaakte strengen met elektrische kabels waar onder meer de motor en allerhande sensoren aan verbonden worden. Het Duitse bedrijf Leoni maakte die onder meer in twee fabrieken in het westen van Oekraïne, maar die werden door de oorlog gesloten.

De Limburger meldt dat VDL Nedcar in eerste instantie genoeg kabels voor één week heeft, maar daar is volgens een woordvoerder geen sprake van. “We gaan weer opstarten en in twee ploegen produceren.”

Het probleem met de kabelbomen is niet het eerste voor VDL Nedcar. Afgelopen jaar moest de productie al enkele keren worden gestaakt vanwege tekorten aan chips waarmee allerlei functies in de auto worden aangestuurd.