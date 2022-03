Intel steekt 17 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in Duitsland

Intel gaat 17 miljard euro investeren in twee chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenburg. Eerder werd al bekend dat het Amerikaanse chipbedrijf de komende jaren 80 miljard euro steekt in het verbeteren van de chipcapaciteit in Europa. De regio kampt al tijden met een groot tekort.

De Europese Unie heeft zichzelf tot doel gesteld om tegen 2030 een vijfde van alle chips te produceren. Om dat doel te bereiken wordt subsidie verleend aan bedrijven. Intel heeft niet bekendgemaakt hoeveel subsidie het van de EU ontvangt voor zijn investeringen.

Met de bouw van de chipfabrieken in Duitsland worden volgens Intel drieduizend nieuwe vaste banen gecreƫerd bij het bedrijf. Daarnaast steekt de Amerikaanse onderneming 12 miljard euro extra in een Ierse fabriek waardoor die totale investering uitkomt op meer dan 30 miljard euro. In Frankrijk komt een onderzoekscentrum waar op termijn plek is voor duizend medewerkers.