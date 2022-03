Bouwer BAM grote winnaar op afwachtend Damrak

BAM was donderdag een grote winnaar op de Amsterdamse beurs. De bouwer steeg 12 procent dankzij een koopadvies door ING. De stemming op de aandelenmarkten was verder terughoudend. Beleggers wachten vooral op de top van militair bondgenootschap NAVO. Ook ontmoeten de leiders van de Europese Unie de Amerikaanse president Joe Biden en komen de leiders van de G7 bij elkaar.

NAVO-chef Jens Stoltenberg zei voor de aanvang van de top op het hoofdkwartier in Brussel dat de Russische president Vladimir Poetin een “grote fout” heeft gemaakt met het binnenvallen van Oekra├»ne. Hij waarschuwde Moskou ook niet naar chemische of zelfs kernwapens te grijpen, aangezien de inzet van zulke wapens het conflict “fundamenteel” zal veranderen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de min op 720,37 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 1037,04 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent.

In Moskou ging de beurs na een wekenlange sluiting weer open. De MOEX-index klom dik 4 procent. Een klein aantal aandelen is echter te verhandelen. Ook mogen buitenlandse beleggers nog altijd hun Russische aandelen niet verkopen. Staatsgasbedrijf Gazprom en olieconcern Rosneft stegen tot 17 procent.

Verfconcern AkzoNobel sloot de rij in de AEX met een verlies van 2,5 procent. Olie- en gasconcern Shell voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1 procent. Prosus (min 1,2 procent) zette de daling voort. De techinvesteerder verloor een dag eerder al bijna 5 procent na tegenvallende resultaten van het Chinese techbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang in heeft.

In de MidKap zakte koffieconcern JDE Peet’s 4,4 procent na een verkoopadvies door Berenberg. Roestvrijstaalbedrijf Aperam kreeg een adviesverlaging van Credit Suisse en daalde dik 3 procent.

Daimler Truck steeg 5 procent in Frankfurt. Het afgesplitste vrachtwagenonderdeel van Mercedes-Benz verwacht hogere winstmarges te behalen dit jaar. Renault zakte 2,5 procent in Parijs. De Franse automaker staakt per direct de productie in zijn fabriek in Moskou. Over eventuele ingrepen bij de Russische dochter AvtoVaz wordt nog nagedacht.

De euro was 1,0983 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten een wisselend beeld zien, na een forse stijging een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 114,81 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 121,83 dollar per vat.