“Teleurstelling hoort erbij en als je ervan leert, kan het tot iets moois leiden”

Ze hadden al eerder intensief samengewerkt voor grote sales opdrachten en daar wilden Robin Wanders en Michiel de Kruijf wat mee doen. In eerste instantie dachten zij dat ze met hun bedrijf Appalti inkoop gingen doen, maar al snel kwamen ze erachter dat ze dit niet leuk vonden. De naam bleef, maar de focus veranderde van inkoop naar een commercieel adviesbureau dat bedrijven helpt met het realiseren van hun sales doelstelling in the business to business.

Houd je bezig met het realiseren van van sales vraagstukken, zeiden mensen om hen heen. “Dat heeft ons aan het denken gezet en was de reden om de knop om te gooien”, aldus Robin. “We werken met een mooi team vanuit Leusden en helpen opdrachtgevers met hun sales. We hebben de afgelopen dertien jaar onze eigen methode ontwikkeld, de Appalti methode, wat een geïntegreerde sales methode is, bestaande uit marketing en sales. We kijken eerst goed wat er speelt binnen de markt en hoe een organisatie zelf in die markt staat. Wij pleiten voor duurzame samenwerkingen, dus een partij die echt waardevol is voor een opdrachtgever.”

Kijken of het DNA past

Ze zijn vaak twaalf maanden bezig met het realiseren van één grote deal. “We doen alles van A tot Z. We proberen echt te achterhalen waar een klant naar op zoek is en vervolgens zorgen wij ervoor dat er een samenwerking komt.” Robin geeft het voorbeeld van een auto-lease maatschappij, die graag wilde samenwerken met een grote overheidsinstelling. “Wij hebben gekeken of hun DNA past en of hun oplossing goed past bij wat de overheidsinstelling zoekt. Vervolgens zijn we een jaar bezig om met het bedrijf in gesprek te gaan, hebben we de concurrentie geanalyseerd, wat de drijfveren zijn, een specifieke waarde propositie ontwikkeld en waarom ze voor het wagenpark van deze overheidsinstelling moeten kiezen. Dit leidde tot het perfecte voorstel waardoor de instelling voor onze klant koos. We ondersteunen organisaties die volume contracten sluiten, dus print companies, automotive, bedrijven in de flex, gerechtsdeurwaarders, IT, consultancy en facilitair.”

Naast commerciële opdrachten investeert Robin veel tijd in maatschappelijke projecten. “Ik ben al van jongs af aan een trouw supporter van FC Utrecht. Vanuit Appalti doen we samen met de voetbalclub veel mooie initiatieven. We zetten ons in voor twee doelgroepen: jongeren binnen het voortgezet onderwijs die beroepskeuzes moeten maken. Die coachen en begeleiden we. De andere doelgroep is eenzame ouderen. Samen met FC Utrecht organiseren we jaarlijks een kerstdiner.”

De afgelopen corona jaren vond Robin bijzonder en leerzaam. Voor veel branches waar ze mee samenwerken, is het uitdagend geweest. “Onze klanten stonden voor immense opgaves. Ik heb wel even gedacht: waar gaat dit heen? Ik ben heel trots op hoe het gegaan is. We hebben extra veel energie in klanten gestoken, nog meer focus aangebracht, en dat beloont zich in het realiseren van doelstellingen van onze klanten. Ondank die periode zijn we toch gegroeid. Hoe donkerder de wolk, daarachter kan je zelf met de juiste vibe de zon laten schijnen.”

Welk vak zou je willen geven op school, dat je zelf hebt gemist?

“Dat zou een nieuw vak zijn: succes halen uit je teleurstellingen. Ik denk dat dit voor de huidige jeugd goed zou zijn. De kracht in jezelf die je kan losmaken als je met een teleurstelling te maken hebt, is groot. Je kan daar veel van leren. Dat zou ik wel op school willen meegeven, want daar heb ik vroeger niets over geleerd. Het gaat over niet opgeven, hoe pittig de uitdaging ook is. Durf je verlies te nemen, maar blijf doorgaan. Teleurstelling hoort erbij en als je ervan leert, kan het tot iets moois leiden. Ook wij hebben een opzegging gehad van een grote klant, daar heb ik echt wel even een knoop van in mijn maag gehad. Maar als je dan goed analyseert, krijg je nieuwe energie. Die zet je in voor nieuwe projecten en uiteindelijk heb je een scala aan nieuwe opdrachtgevers. Je kan in een hoekje gaan zitten niets doen, of je gaat door.”

Wat voor adviezen vragen mensen aan jou?

“Heel uiteenlopend, gelukkig zijn er veel mensen die zich tot mij wenden voor advies. Dat zie ik als een compliment. Ik geef FC Utrecht veel advies en veel ondernemers komen naar mij toe met ondernemersvragen. Hoe heb jij dat gedaan, dat soort vragen. Of mensen met loopbaanvraagstukken die even willen sparren. Ik doe veel verschillende dingen, heb een groot gezin, ben actief in de jeugdsport. Dat is druk en mooi, en in balans. Mensen willen weten hoe ik dat doe.”

Wie inspireert jou?

“Ik heb op kantoor een mooi schilderij van Martin Luther King hangen, dat is absoluut iemand die mij inspireert, en vooral zijn uitspraken. Maar ook andere dingen inspireren mij, zoals sporters of een team dat omdraait, dus dat eerst aan het verliezen is en zwaar onder druk staat om dat vervolgens te doorbreken. Ik ben softbaltrainer en als ik zie dat die meiden het voor elkaar krijgen om zo’n wedstrijd positief om te draaien, dan inspireert mij dat.”

Wat wil je de volgende generatie als voorbeeld meegeven?

“Je kan pas andere mensen gelukkig maken als je zelf gelukkig bent. En het is belangrijk dat je gezond bent, vitaal en energiek. Je geest en lichaam moeten in goede doen en balans zijn, dat is voor mij geluk.”

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?

“Mijn 24 uurs mailbox; ik heb in het verleden de neiging gehad om impulsief te reageren op mails. Ik heb nu een 24 uurs mapje. Daar gaan mails in die een reactie oproepen. De mail gaat erin en vervolgens wacht ik even met antwoorden. Ik heb gemerkt dat je dan tot betere dialogen en oplossingen komt dan als je impulsief reageert.”

Wat betekent God voor jou?

“Ik beleid geen geloof, maar kan ook niet uitsluiten dat er niets bovennatuurlijks is. Ik heb geen concreet gevoel bij God, maar ja, de tijd is niet voor niets meer dan tweeduizend jaar geleden opnieuw begonnen. Ik vind het interessant om over het geloof te lezen en kan ook geloven dat het waardevol kan zijn.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal, wat zou je eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“In mijn geliefde Spanje, met mijn familie eten we dan vis en schelpdieren met passende wijn, in de zon, muziek op de achtergrond. We gaan terugblikken en ik wil er zeker van zijn dat we alles tegen elkaar gezegd hebben. En dan is het mooi geweest.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Mijn eerlijkheid, ik kan heel direct zijn. Ik waardeer dat ik altijd mezelf recht in de spiegel kan aankijken. Dat beschouw ik als een goede eigenschap.”

Wie mag er een keer in deze rubriek?

“Ik nomineer Danielle van Elk. Met Danielle heb ik aan het begin van mijn carrière samengewerkt en is voor mij een hele inspirerende vrouw. Ze verliet vroeg het bedrijfsleven en legde zich toe aan haar missie: mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt helpen. Danielle zet altijd haar beste beentje voor een ander.”