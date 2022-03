Russische tycoons ruim 7,5 miljard rijker na opening beurs Moskou

Een groep Russische miljardairs is dankzij de heropening van de aandelenbeurs omgerekend zo’n 7,5 miljard euro rijker geworden. Bij dat gezelschap zit ook een zakenman uit de kringen rond de Russische president Vladimir Poetin die op sanctielijsten van westerse mogendheden staat.

De Russische centrale bank stond donderdag na een wekenlange opschorting weer handel toe op de Moskouse beurs, zij het met hevige beperkingen. Daarop steeg de hoofdindex, die op een gegeven moment zelfs op 12 procent winst stond. Daarbij moet aangetekend worden dat de handel in aandelen van slechts 33 bedrijven was toegestaan.

Tien Russen die in de lijst staan van de rijkste 500 personen ter wereld van persbureau Bloomberg, hebben aandelen in die bedrijven. Zij streken daardoor een fikse papieren winst op, die bij nikkelmagnaat Vladimir Potanin, olietycoon Leonid Michelson en Poetin-vertrouweling Gennadi Timtsjenko op ongeveer 1 miljard euro uitkwam.

Tegen die laatste zakenman, die schatrijk werd met het handelsbedrijf in grondstoffen Gunvor, zijn door de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten sancties ingesteld om zijn vermogen te raken. Potanin en Michelson staan vooralsnog niet op sanctielijsten.

Na de Russische inval in Oekraïne werden bedrijven op de Russische beurs fors minder waard. Op de eerste dag van de oorlog, 24 februari, daalde de MOEX-index al 33 procent. Vlak voordat de aandelenhandel in Moskou werd stilgezet, zagen de 23 Russische miljardairs uit het rijkenlijstje van Bloomberg in totaal bijna 53 miljard euro van hun vermogen op de beurs verdampen.