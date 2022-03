Kleine uitslagen op Europese beurzen na NAVO-top

De Europese beurzen zijn donderdag met kleine uitslagen gesloten. Beleggers handelden voorzichtig en waren met hun gedachten onder meer bij de top van militair bondgenootschap NAVO. Daarbij keken ze ook uit naar een ontmoeting tussen leiders van de Europese Unie en de Amerikaanse president Joe Biden en een bijeenkomst van de leiders van de G7.

De NAVO-landen hebben besloten om zich beter voor te bereiden op aanvallen met chemische, biologische en kernwapens. Ze zijn er namelijk niet gerust op dat Rusland die niet inzet. Het belangrijkste van de NAVO-top is dat de lidstaten hun eensgezindheid hebben bewaard en getoond, zei premier Mark Rutte na afloop. Dat is volgens hem van nog grotere waarde dan bijvoorbeeld de afgesproken versterking van de oostgrens of de levering van extra wapens aan Oekraïne.

Verder werd bekend dat de Verenigde Staten in navolging van de Britten met meer sancties komen tegen Rusland, Russische bedrijven en invloedrijke Russen. Die sancties richten zich vooral op wapenleveranciers, zakenmensen en het Russische lagerhuis, de Doema. Vanuit het het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kwam daarnaast het bericht dat grote importeurs van olie en gas een stuk minder gaan invoeren uit Rusland.

Te midden van al deze berichten was de stemming op de aandelenmarkten terughoudend. De AEX-index in Amsterdam sloot uiteindelijk met een min van 0,1 procent op 720,85 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 1043,11 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent. Londen won 0,1 procent.

Op het Damrak was bouwer BAM wel een grote winnaar, na een koopadvies door analisten van ING. Het aandeel werd bijna 12 procent meer waard. Een analistenadvies was ook bepalend voor het koersverloop van koffieconcern JDE Peet’s. Het moederbedrijf van onder meer Douwe Egberts zakte bijna 3 procent in de MidKap na een verkoopadvies door Berenberg. Roestvrijstaalbedrijf Aperam kreeg een adviesverlaging van Credit Suisse en daalde bijna 4 procent.

Verder steeg Daimler Truck meer dan 7 procent in Frankfurt. Het afgesplitste vrachtwagenonderdeel van Mercedes-Benz verwacht hogere winstmarges te behalen dit jaar.

De euro was 1,0985 dollar waard, tegen 1,1014 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 2 procent goedkoper op 112,95 dollar. Brentolie kostte dik 1 procent minder op 119,95 dollar per vat.