Economen Verenigde Naties voorzien groeivertraging wereldeconomie

Door de oorlog in Oekraïne zal de groei van de wereldeconomie dit jaar waarschijnlijk flink afremmen, denken economen van de Verenigde Naties. Dat betekent dat het mondiale herstel uit de coronacrisis een stuk langzamer zal gaan. Vooral ontwikkelingslanden zijn kwetsbaar, waarschuwen de deskundigen in een nieuw rapport van VN-organisatie UNCTAD.

Naar verwachting bedraagt de wereldwijde groei dit jaar nog maar 2,5 procent. Vorig jaar nam de omvang van de wereldeconomie volgens UNCTAD nog 5,6 procent toe. Vooral in West-Europa en delen van Azië worden aanzienlijke groeivertragingen voorzien. In Rusland houden de economen daarnaast rekening met een diepe recessie.

Door de hoge inflatie zal vrijwel iedereen ook met een verlies aan koopkracht te maken krijgen. In armere delen van de wereld kunnen stijgende voedsel- en brandstofprijzen zo voor extra honger en ontberingen zorgen, aldus de organisatie.

UNCTAD wijst verder op de hoge schulden die tijdens de pandemie flink zijn opgelopen in de wereld. Als centrale banken in de grote economieën de rentes gaan opvoeren, zou dat in ontwikkelingslanden wel eens voor financiële problemen kunnen gaan zorgen.

UNCTAD is een organisatie die zich bezighoudt met het bevorderen van handel en economische ontwikkeling. Dat gebeurt bijvoorbeeld door onderzoek of technische bijstand. Ook fungeert UNCTAD als een forum voor overleg tussen overheden.

Onlangs waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) al dat de oorlog in Oekraïne op de langere termijn ingrijpende gevolgen kan hebben voor de wereldeconomie. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva heeft ook gezegd dat de verwachtingen voor de groei van de wereldeconomie voor dit jaar neerwaarts bijgesteld zullen moeten worden vanwege de oorlog. Het IMF komt in april met nieuwe prognoses.