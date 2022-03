Oekraïne roept EU op Rusland niet in roebels te betalen voor gas

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba roept de landen van de Europese Unie op om Russisch gas niet in roebels te gaan betalen. De minister reageert daarmee op de eis van de Russische president Vladimir Poetin aan de zogeheten “onvriendelijke” landen hun gasaankopen in roebels te voldoen.

De EU moet volgens Koeleba een “verstandige en verantwoorde” keuze maken als het gaat om het betalen van Rusland in roebels. “Als een EU-land buigt voor de vernederende eisen van Poetin om te betalen voor olie en gas in roebels, zal het zijn alsof ze met de ene hand Oekraïne helpen en met de andere de Russen helpen om Oekraïners te vermoorden”, verklaarde de buitenlandminister in een Twitter-bericht.

Poetin heeft de centrale bank van Rusland en betrokken overheidsdiensten een week de tijd gegeven om de verplichte betalingen in roebels mogelijk te maken. Alle landen die Rusland sancties hebben opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne, zoals de landen van de EU, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zijn door Rusland als onvriendelijk aangemerkt en zullen daarom met de Russische munt moeten betalen.

Aangezien Rusland door de sancties steeds minder handel kan drijven met westerse landen, heeft het land minder euro’s en dollars nodig. Ook wordt de koers van de roebel gesteund door de verplichting om in die munteenheid te betalen. Landen die niet genoeg roebels hebben zullen die namelijk moeten kopen, wat de prijs van de Russische munt opdrijft.

De Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat Robert Habeck verklaarde al dat Rusland contractbreuk pleegt met de eis om in roebels te betalen. Duitsland zal volgens de minister met zijn Europese partners overleggen over de kwestie en noemde het een signaal dat Poetin niet langer als een stabiele partner kan worden beschouwd.