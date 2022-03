Miljoenenverlies vleesverwerker Vion door moeilijke marktsituatie

Vleesverwerker Vion heeft het jaar 2021 afgesloten met een verlies van 29 miljoen euro. De onderneming gaat naar eigen zeggen gebukt onder moeilijke marktomstandigheden. Zo werd door de coronapandemie en de Afrikaanse varkensgriep de export van vlees vanuit Duitsland, waar Vion meerdere productielocaties heeft, naar met name China beperkt. Verder kampte het bedrijf met de hoge inflatie. Ook de personeelskosten liepen fors op. Een jaar eerder boekte Vion nog een winst van 59 miljoen euro.

De omzet daalde in 2021 op jaarbasis met dik 6 procent tot 4,6 miljard euro. Deze daling was vooral het gevolg van lagere prijzen voor varkensvlees. Door de mindere export naar China, waar overigens ook minder vraag was naar varkensvlees, was in Europa sprake van een overschot. Daardoor daalden de prijzen fors. Het verkoopvolume daalde met nog geen 2 procent.

Bij het rundvlees was de situatie andersom. Het aanbod daalde, terwijl de vraag op niveau bleef. Gedurende het jaar werden runderen duurder. De prijsstijging had effect op de marges van Vion, die de hogere prijzen niet volledig kon doorberekenen aan klanten. Verder voelde Vion het effect van de nieuwe wetgeving in Duitsland om flexwerkers uit de sector te weren. In alle Duitse Vion-locaties kregen gedetacheerde medewerkers een vast dienstverband, met de daarmee gepaard gaande extra kosten voor het bedrijf.

Vion merkt verder op dat de oorlog in Oekraïne impact zal hebben op de voedselketens. Vion doet geen zaken in Rusland en beperkt in Oekraïne. Toch verwacht het bedrijf in de nasleep van de oorlog hogere inkoopprijzen van vee. Dat komt mede door de prijsstijgingen van grondstoffen voor veevoer en hogere energiekosten. Dit zal uiteindelijk ook doorwerken in de prijzen die consumenten voor vlees en vleesproducten gaan betalen, aldus het bedrijf.