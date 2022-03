Onderzoek: Nederlanders blijven aanzienlijk vaker online kopen

Nederlanders zullen aanzienlijk vaker online hun aankopen blijven doen, ook nu de coronamaatregelen zo goed als verdwenen zijn. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) komt naar voren dat consumenten vaker dan voor 2020 naar online bestelmogelijkheden zullen grijpen.

De aanschaf van boodschappen online blijft na de pandemie naar verwachting gelijk aan het niveau van vorig jaar en 2020. De thuisbezorging van maaltijden zal wel iets afnemen ten opzichte van de crisisjaren.

Geholpen door de coronamaatregelen, zoals sluitingen van winkels en horeca, nam het online kopen van producten in 2020 met 41 procent toe op jaarbasis. Online boodschappen doen steeg gedurende de pandemie met 58 procent. Volgens de onderzoekers blijft deze trend. Daardoor besparen Nederlanders in doorsnee zo’n 10 tot 14 kilometer uit aan ritjes naar de supermarkt en andere levensmiddelenwinkels.

Gemiddeld legden Nederlanders door het online kopen van kleding, schoenen en accessoires jaarlijks ongeveer 27 kilometer per persoon minder af. De onderzoekers van het KiM verwachten dat e-commerce ook in de nabije toekomst niet tot heel grote veranderingen in de mobiliteit van personen zal leiden.

Verder meldt het KiM dat het bezorgen van pakketten door de grotere drukte steeds effectiever gebeurt. Per pakket worden gemiddeld minder kilometers gereden. En omdat mensen meer thuiswerken worden pakketten ook vaker succesvol in ontvangst genomen.

Volgens de onderzoekers kan de bezorging van pakketten nog effectiever worden als gebruik wordt gemaakt van zogeheten hubs en afhaalpunten. Ook samenwerking tussen de pakketdiensten kan tot meer effectiviteit leiden.