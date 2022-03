Duitsland verlaagt accijns op brandstof tegen hoge prijzen

De Duitse regering komt met een reeks maatregelen om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Zo komt er onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel. Door de hoge energieprijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk.

De accijns op benzine gaat met 30 cent per liter omlaag en die op diesel met 14 cent. Wanneer de accijnsverlaging van drie maanden ingaat is niet duidelijk. In Nederland gaat de brandstofaccijns per 1 april omlaag, op benzine met 17 cent en op diesel met 11 cent. In België zijn de accijnzen op brandstof al verlaagd.

Ook wordt het openbaar vervoer in Duitsland veel goedkoper. Een maandticket kost de komende drie maanden nog maar 9 euro. Verder krijgen mensen in de bijstand opnieuw een eenmalig bedrag van 100 euro, bovenop een vergelijkbaar bedrag dat eerder al was toegezegd. Daarnaast ontvangen belastingbetalers een vergoeding van 300 euro en gaat de kinderbijslag met een eenmalig bedrag van 100 euro omhoog.

Minister van Financiën Christian Lindner zei dat dit pakket maatregelen van de regeringscoalitie aantoont dat de mensen in Duitsland kunnen rekenen op de overheid om te handelen in de crisis die is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Berlijn maakte verder bekend ook te kijken naar het langer openhouden van steenkolencentrales. Duitsland wil eigenlijk steenkool in 2030 helemaal uitgefaseerd hebben, maar door de oorlog in Oekraïne wil de Duitse regering veel minder afhankelijk worden van Russisch gas en moet daarom mogelijk langer worden doorgegaan met steenkool.

Steenkool is goed voor ongeveer een kwart van de stroomproductie in Duitsland. Het land is voor ongeveer 65 procent van zijn gastoevoer afhankelijk van leveringen uit Rusland.