Steeds meer vrouwelijke commissarissen, maar topplek meestal man

De hoofdbedrijven aan de Amsterdamse beurs tellen steeds meer vrouwelijke commissarissen. Maar hun president-commissaris is nog vaak een man. Datzelfde geldt voor de functie van bestuursvoorzitter of financieel directeur, meldt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) na een eigen analyse.

De beleggersclub keek aan de hand van agenda’s voor aandeelhoudersvergaderingen naar de wijzigingen die dit jaar in de raad van bestuur en commissarissen zullen optreden. Daaruit bleek dat inmiddels zo’n 43 procent van de commissarissen bij AEX-fondsen vrouw is. Bij de 21 voorgestelde nieuwe benoemingen is in tien gevallen gekozen voor een vrouw.

De raden van commissarissen worden op platenlabel Universal Music Group (UMG) na nog steeds voorgezeten door een man. Er lijkt wel verandering op komst, merkt de VEB op. Die wijst op de komst van vrouwen voor deze belangrijke post bij chipfonds ASMI en informatieleverancier Wolters Kluwer.

Door het instellen van een diversiteitsquotum zit er momenteel meer druk achter. Sinds 1 januari dit jaar moet een nieuwe benoeming in de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een betere verhouding tussen mannen en vrouwen. De wet regelt dat minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven vrouw is. Iedere man die vertrekt moet worden vervangen door een vrouw, totdat het quotum is gehaald. Maar voor de hoogste functie bij Nederlandse bedrijven is er geen quotum.

De VEB merkt op dat er op bestuursniveau ook nog veel te winnen valt. Minder dan een vijfde van de uitvoerend bestuurders van de 25 AEX-bedrijven is momenteel vrouw. Daarbij valt ook op dat vrouwen dan vaak niet de zwaarste posten in de directie bekleden. Volgens de analyse van de VEB zijn slechts vier vrouwen eindverantwoordelijk bij een AEX-bedrijf of gaan over de financiën.