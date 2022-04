Kaag: bonus topman Air France-KLM ‘onbegrijpelijk en ongepast’

Minister Sigrid Kaag (FinanciĆ«n) vindt het “onbegrijpelijk en ongepast” dat topman Ben Smith van Air France-KLM een miljoenenbonus in het vooruitzicht is gesteld, terwijl het bedrijf afgelopen jaar een enorm verlies in de boeken zette en staatssteun nodig had om te overleven. Dat zegt Kaag in haar wekelijkse gesprek met RTL Z.

Smith genoot vorig jaar een basissalaris van 900.000 euro, en kan daarnaast een veelvoud daarvan aan variabele beloningen tegemoetzien. Zijn totale beloningspakket bedraagt zo’n 4,3 miljoen euro, staat in het jaarverslag van de luchtvaartgroep. Op zijn bonussen moet Smith overigens wel wachten totdat Air France-KLM van het staatsinfuus af is.

Zowel Frankrijk als Nederland is Air France-KLM te hulp geschoten met miljardenleningen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Vorig jaar leed de luchtvaartgroep een verlies van 3,3 miljard euro. Met die omstandigheden in het achterhoofd noemt Kaag het “maatschappelijk niet verantwoord” om zulke hoge bonussen toe te kennen.

Nederland spreekt zich als aandeelhouder van Air France-KLM al een aantal jaar uit tegen de bonussen die aan de top van het bedrijf worden uitgekeerd. “Ook de laatste dagen nog”, zegt Kaag. De Staat zal op de aandeelhoudersvergadering dan ook tegenstemmen. “Maar wij zijn in de minderheid”, zegt Kaag. Zij gaat er dan ook vanuit dat Smith “op een gegeven moment” zijn bonus gewoon krijgt.