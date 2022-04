Techaandelen in de uitverkoop op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen stonden maandag overwegend op verlies, vooral door de uitverkoop onder techaandelen als gevolg van hogere rentes. In Amsterdam stonden bedrijven als maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, techinvesteerder Prosus en chipfondsen ASMI en BE Semiconductor Industries onderaan de AEX-index. De leidende graadmeter zelf verloor bijna 1 procent.

De AEX noteerde rond het middaguur op 718,01 punten. Just Eat Takeaway was met een verlies van 5,4 procent de sterkste daler. Prosus, ASMI en Besi volgend met minnen tussen de 3 en 4 procent. Staalconcern ArcelorMittal voerde de leidende index aan met een winst van 2 procent. De MidKap won 0,1 procent geholpen door de winsten van verzekeraar ASR en kunstmestbedrijf OCI van meer dan 2 procent.

Verder was bouwer Heijmans bij de kleinere fondsen een opvallende stijger met een winst van 2,7 procent. De bouwer kende een meevaller in de slepende zaak rond het opzeggen van een contract door netbeheerder TenneT. Heijmans hoeft vooralsnog geen schadevergoeding te betalen in de zaak, die gaat over de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Mogelijk valt daardoor het overgrote deel van een voorziening van 34 miljoen euro die Heijmans eerder nam weg.

Elders in Europa was het beeld overwegend negatief. De DAX in Frankfurt stond 0,5 procent lager. In Londen verloor de FTSE 100 0,3 procent. Parijs was de uitzondering met een plus van 0,8 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de zittende president Emmanuel Macron de eerste ronde van de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. De tweede ronde over twee weken belooft volgens de peilingen een spannende strijd te worden tussen Macron en de rechts-populistische Marine Le Pen.

De Franse bank Société Générale won in Parijs bijna 7 procent. De bank trekt zich terug uit Rusland door zijn belang in Rosbank te verkopen. Het financiële concern heeft in Interros Capital ook al een koper gevonden voor de deelneming. Tal van grote bedrijven hebben Rusland de laatste tijd al de rug toegekeerd. Maar meestal gaat het nog maar om aankondigingen en zijn er nog geen kopers voor activiteiten gevonden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,6 procent tot 95,74 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, Europa en Afrika, werd 2,4 procent goedkoper op 100,34 dollar per vat. De euro was 1,0925 dollar waard, tegen 1,0873 dollar voor het weekend.