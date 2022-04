Liander moet miljarden investeren voor uitbreiding stroomnet

Liander steekt komende jaren miljarden euro’s in het elektriciteitsnet in grote delen van Nederland. De netbeheerder spreekt van het grootste investeringspakket ooit. Dit is volgens de organisatie nodig om tegemoet te komen aan de snel groeiende vraag naar elektriciteit en de grootschalige teruglevering van groene stroom aan het net.

Door de komst van wind- en zonneparken wordt het steeds drukker op de Nederlandse netten. Ook is er door bijvoorbeeld een groeiende industrie, de toename van elektrisch vervoer en de komst van duurzame woonwijken steeds meer vraag naar stroom. Meerdere netbeheerders lieten afgelopen maanden al weten dat hun netwerk op steeds meer plaatsen volliep.

In nieuwe investeringsplannen van Liander staat dat er in de periode tot en met 2024 naar verwachting 3,1 miljard euro gespendeerd wordt om knelpunten te verhelpen en voorkomen. De netbeheerder heeft daarnaast 357 miljoen euro begroot om het gasnet in stand te houden en 142 miljoen euro voor netgerelateerde investeringen zoals voor de transformatie naar een digitaal net. Met al dit geld moeten er meer dan 5100 kilometer middenspanningskabel aangelegd worden en 1400 kilometer laagspanningskabel. Ook zouden er bijna 2400 nieuwe transformatorhuisjes moeten worden geplaatst.