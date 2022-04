Jaap Winter wordt voorzitter raad van commissarissen Schiphol

Jaap Winter wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Schiphol. Hij volgt in die rol Louise Gunning op die na twee termijnen van vier jaar afscheid neemt als voorzitter en als lid van de toezichthoudende raad van de luchthavenexploitant.

Winter werd in januari voor een periode van vier jaar benoemd in de raad van commissarissen. Hij is momenteel partner bij Phyleon waar hij bestuurders en commissarissen onder andere adviseert over leiderschap en de dynamiek van de bestuurskamer. Hij was voorheen bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook werkte hij eerder onder meer als juridisch adviseur van Unilever.