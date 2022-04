IEA: minder gebruik airco en rij langzamer tegen Russische olie

Door airconditioners minder vaak te gebruiken, de thermostaat iets lager te zetten, langzamer te rijden en vaker openbaar vervoer te pakken kunnen Europese consumenten helpen de afhankelijkheid van Russische energie tegen te gaan en de kosten voor energieverbruik te verlagen. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Bovendien is energiebesparing goed voor het tegengaan van klimaatverandering.

Het IEA zegt dat bijvoorbeeld ook meer kan worden thuisgewerkt, auto’s vaker gedeeld kunnen worden door passagiers, korte vliegtuigvluchten vervangen moeten worden door de trein en vaker kan worden gefietst of gewandeld. Een gemiddeld huishouden in de Europese Unie kan volgens het agentschap op die manier wel 450 euro per jaar aan energiekosten besparen. Alleen de thermostaat een graadje lager kan al 70 euro schelen en een verlaging van de gemiddelde rijsnelheid met 10 kilometer per uur kan jaarlijks nog eens 60 euro aan brandstof besparen, zegt het IEA.

Als de adviezen worden opgevolgd kan dat volgens het onderzoek op jaarbasis 220 miljoen vaten olie en 17 miljard kubieke meter gas uit Rusland in Europa schelen. Momenteel is de EU voor 26 procent van de olie-import en circa 40 procent van de aardgasleveringen afhankelijk van Rusland. Landen als Luxemburg en Oostenrijk zijn positief over de ideeën van het IEA.