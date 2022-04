Al 12.000 gevluchte Oekraïners hebben betaalrekening in Nederland

Van de naar Nederland gevluchte Oekraïners hebben er al zo’n 12.000 een betaalrekening geopend bij een in Nederland gevestigde bank. Volgens Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken heeft daarmee circa een derde van de naar schatting 39.000 Oekraïners in Nederland nu een eigen rekening.

Volgens de organisaties moeten de vluchtelingen die een betaalrekening willen openen allereerst meerderjarig zijn en een erkend en geldig identiteitsbewijs hebben. In veel gevallen is ook een BSN-identificatienummer nodig. Dit wordt door gemeenten verstrekt.

Volgens een zegsman van de Betaalvereniging is een eigen betaalrekening onder andere handig voor mensen die in Nederland aan het werk willen. Anders zou het salaris via ingewikkelde constructies op rekeningen van bekenden of een lid van een gastgezin moeten worden gestort. Met een betaalrekening kan een vluchteling ook zelfstandig leefgeld ontvangen, in winkels, cafés en restaurants betalen en contant geld opnemen.

Vluchtelingen die nog geen betaalrekening kunnen openen, bijvoorbeeld omdat ze nog niet over een erkend identiteitsbewijs beschikken, komen in aanmerking voor een tijdelijke prepaid betaalpas van de gemeente waar ze verblijven. BNG Bank heeft daarvoor reeds 13.000 prepaid betaalpassen aan Nederlandse gemeenten geleverd.