Verliezen op beurzen Azië door rentevrees

De aandelenbeurzen in Azië gingen vrijdag overwegend omlaag, in navolging van de koersverliezen op Wall Street. De rentevrees leefde weer op door woorden van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve. Hij verklaarde dat de rente volgende maand waarschijnlijk met een half procentpunt verhoogd gaat worden door de Amerikaanse centrale bank om zo de hoge inflatie tegen te gaan. Hogere rentes zijn doorgaans minder goed voor de waardering van aandelen.

De Nikkei-index in Tokio eindigde met een min van 1,6 procent op 27.105,26 punten. Bij de verliezers stonden onder meer techinvesteerder SoftBank en technologieconcern Sony met minnen tot 3 procent. Het Japanse technologie- en elektronicabedrijf Toshiba was juist een positieve uitschieter met een plus van 4,7 procent. Toshiba heeft externe adviseurs ingehuurd om te helpen bij een mogelijke verkoop van het bedrijf. Toshiba kan daardoor mogelijk van de beurs verdwijnen.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 0,4 procent. De beurs in Shanghai steeg juist 0,6 procent. De Chinese overheid heeft grote institutionele investeerders in het land gevraagd meer binnenlandse aandelen te kopen om zo de koersdalingen op de beurzen in China tegen te gaan.

De Kospi in Seoul sloot 0,8 procent in het rood en de All Ordinaries in Sydney leverde 1,6 procent in.