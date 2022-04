Zo bereidt jouw bedrijf zich voor op een recessie

Veel bedrijven hebben de afgelopen twee jaar door de coronapandemie schade opgelopen, zo blijkt uit cijfers van het CPB. Het CPB stelt dan ook dat ‘de kans groot is’ dat de eerst komende vijf jaar bedrijven last blijven houden van de situatie die ontstaan is tijdens het uitbreken van corona.

En ook al lijkt de economie op te krabbelen, de kans op een faillissement is nog steeds aanwezig. Zeker nu de kosten hoger worden door inflatie en de stijgende energieprijzen. De angst voor een nieuwe recessie begint te groeien, maar er zijn diverse manieren waarop jouw bedrijf zich kan wapenen tegen situaties zoals een faillissement.

Meer bedrijven failliet

Deze week kwam de Kamer van Koophandel (KvK) met het bericht dat in maart voor de tweede opvolgende maand meer bedrijven failliet waren gegaan. In totaal ging het om 160 bedrijven die het eerste kwartaal van 2022 niet hebben gered. Ook het aantal bedrijven, bijna dertienduizend, dat gestopt is met hun activiteiten, is in de afgelopen maand opgelopen. Het afbouwen van de steunpakketten die tijdens de pandemie door de overheid werden opgesteld, wordt als één van de hoofdredenen gezien. Er komt hierdoor minder financiële steun binnen, terwijl nog altijd veel bedrijven worstelen met de erfenis van corona. Tegelijkertijd zijn de kosten van de energierekening opgelopen en is ook de inflatie enorm hoog. Hierdoor is ook het aantal startende bedrijven afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Het vertrouwen in de economie lijkt dus langzaam af te nemen.

Ondernemingsrecht als wapen

Ondanks de inzichten van de KvK en het CPB, zijn er toch manieren om vertrouwen te blijven houden in een goede afloop voor. Ook voor jouw bedrijf. Zo is het van belang om je goed te beschermen in het ondernemingsrecht. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een ondernemingsrecht advocaat in de armen te nemen. Zo’n advocaat helpt dan door mee te kijken op verschillende thema’s, zoals: onderhandelen over contracten en contracten opstellen, de bedrijfsstructuur beoordelen en anders inrichten of een faillissement afhandelen. En vooral in het geval van dat laatste zou de ondernemingsrecht advocaat uitkomst kunnen bieden. Hij of zij begeleidt een stressvolle procedure en zorgt ervoor dat de uitkomst in een voor het bedrijf zo gunstig mogelijk scenario uitmondt. Nog voornamer is het dat iemand het bedrijft bijstaat met kennis van zaken, waarop je kan terugvallen in lastige situatie. Daarin onderscheidt een advocaat zich die gespecialiseerd is in het ondernemingsrecht.

Recessie nog niet voltrokken

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat één op de tien van de ondervraagden bedrijven aangeeft er financieel slecht voor te staan. Het gaat om honderduizenden bedrijven. De vrees is daarom dat het aantal faillissementen nog verder gaat oplopen. De KvK krijgt daarom bijna dagelijks telefoontjes van ondernemers met ‘financiële problemen’. Herkenbaar? Maak het jezelf dan niet te moeilijk en zoek een juridisch adviseur in de buurt. Zit jouw bedrijf bijvoorbeeld in de regio Eindhoven? Zoek dan ook voor de meest concrete hulp een advocaat uit Eindhoven. Dit communiceert in veel gevallen het makkelijkst en dat frustreert het proces minder. En daar heeft je bedrijf natuurlijk in deze lastige tijd veel baat bij.