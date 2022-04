Grootste bierbrouwer wil af van samenwerking in Rusland

AB InBev wil zijn aandeel in een samenwerkingsverband op de Russische markt verkopen. Het bedrijf achter bieren als Jupiler, Budweiser en Hertog Jan werkte in Rusland samen met het Turkse Anadolu Efes. De grootste bierbrouwer ter wereld voert al “actieve onderhandelingen” met de Turkse brouwer voor een overname van het aandeel.

De bierbrouwer, die ook zegt af te willen van de productie en verkoop van Budweiser in Rusland, verwacht vanwege de verkoop een afschrijving van ongeveer 1,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 1 miljard euro, te moeten doen over het eerste kwartaal.

AB InBev zegt verder de medewerkers, hun families en andere hulpinitiatieven in Oekraïne te blijven ondersteunen.

AB InBev volgt de lijn van talloze andere bedrijven die inmiddels banden met Rusland hebben verbroken vanwege de inval in Oekraïne. Onder andere bierbrouwer Heineken vertrok al. Ook de Deense brouwer Carlsberg, waarvan de topman de Nederlander Cees ’t Hart is, kondigde aan te vertrekken uit Rusland. Carlsberg, in Rusland eigenaar van het grote Russische biermerk Baltika, schroefde door het vertrek de verwachtingen al omlaag en verwacht zo’n 1,4 miljard dollar te moeten afschrijven.