VS klagen mijnbouwer Vale aan om dodelijke dambreuk in Brazilië

De Amerikaanse toezichthouder voor de beurshandel heeft mijnbouwbedrijf Vale aangeklaagd wegens vermeende misleiding rond een dodelijke dambreuk in 2019 in Brazilië. In de jaren voorafgaand aan die ramp in de gemeente Brumadinho, die aan 270 mensen het leven kostte, verklaarde de delver van ijzererts telkens de “strengste internationale standaarden” te hanteren voor veiligheid. Beurswaakhond SEC beweert dat Vale al lange tijd wist dat de dam bij Brumadinho niet aan internationale veiligheidseisen voldeed en dus beleggers heeft misleid.

De SEC maakt uit rapportages van Vale over milieu- en maatschappelijk beleid op dat het bedrijf sinds 2016 lokale overheden, bewoners en beleggers heeft misleid over de veiligheid van de dam. Het bedrijf zou signalen over problemen rond het ontwerp van de dam bewust hebben achtergehouden en twee jaar lang valse veiligheidsverklaringen hebben verkregen van controleurs.

De toezichthouder eist nu dat Vale schadevergoedingen betaalt aan misleide beleggers. Ook moeten de verdiensten die het bedrijf via “foute praktijken” heeft opgestreken terugbetalen, plus rente. Een bedrag noemt de SEC niet. Adjunct-directeur Melissa Hodgman wijst er wel op dat Vale in die jaren 1 miljard dollar aan leningen ophaalde in de VS en een notering aan de aandelenbeurs van New York had.

Vale spreekt de aantijgingen van de SEC tegen. Het mijnbouwbedrijf betaalde eerder in Brazilië al wel een schadevergoeding van omgerekend miljarden euro’s voor de ramp bij zijn ijzermijn. Een deel van dat geld was bedoeld voor schoonmaakwerkzaamheden in het gebied dat overspoeld werd door een modderstroom vol giftige afvalstoffen.