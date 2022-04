Resultaat Facebook-moeder Meta stuwt techaandelen op Wall Street

Aandelen van veel grote technologiebedrijven zijn donderdag hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Meta, het moederbedrijf van Facebook, stelde beleggers gerust met nieuwe cijfers over de eigen groei. Daarnaast presenteerde chipfabrikant Qualcomm cijfers die in goede aarde vielen.

Meta, tevens eigenaar van Instagram en WhatsApp, werd bijna 18 procent meer waard. Facebook wist in de voorbije maanden het aantal maandelijkse gebruikers met 3 procent op te voeren. In totaal telt het platform dik 2,9 miljard gebruikers. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg met 4 procent. Na een vorige kwartaalupdate werd het aandeel nog afgestraft doordat Facebook voor het eerst in zijn bestaan minder gebruikers aan zich wist te verbinden.

Optimisme over kwartaalberichten van bedrijven had duidelijk de overhand. Een onverwachte krimp van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal leek beleggers niet te deren. De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent hoger op 33.916,39 punten. De brede S&P won 2,5 procent tot 4.287,50 punten en techbeurs Nasdaq steeg 3,1 procent tot 12.871,53 punten.

Ook het socialemediabedrijf Twitter (plus 1 procent) kwam met kwartaalcijfers naar buiten. Het bedrijf, dat door Tesla-baas Elon Musk wordt opgekocht voor 44 miljard dollar, had last van zorgen bij adverteerders rond leveringsproblemen en de oorlog in Oekraïne. De omzet groeide daardoor minder hard dan in voorgaande kwartalen. Het aantal dagelijks actieve gebruikers groeide wel, vooral buiten de Verenigde Staten.

McDonald’s werd 2,9 procent hoger gezet na publicatie van de resultaten. De fastfoodketen heeft zijn omzet in het eerste kwartaal opgevoerd door prijsverhogingen en maakte het verlies aan inkomsten uit Rusland goed met betere resultaten op de Franse en Britse markten.

Mijnbouwbedrijf Vale won in New York 3,7 procent, ondanks een aanklacht van beurswaakhond SEC. Het Braziliaanse concern heeft volgens de toezichthouder beleggers en overheden misleid over de veiligheid van een dam die begin 2019 doorbrak, wat tot de dood van honderden Brazilianen leidde.

Chipconcern Qualcomm dikte bijna 10 procent aan na goed ontvangen kwartaalcijfers. Branchegenoot Intel, dat na de slotbel met cijfers komt, werd 3,6 procent meer waard en ook chipbedrijven Nvidia en Advanced Micro Devices behoorden tot de winnaars.

De euro was 1,0506 dollar waard, tegenover 1,0499 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 105,24 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 107,35 dollar per vat.