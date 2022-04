Amerikaanse fabrikant elektrische auto’s Rivian naar Waalwijk

De Amerikaanse fabrikant van elektrische SUV’s en pick-uptrucks Rivian opent een distributiecentrum voor auto-onderdelen in Waalwijk. In een vacaturetekst, waar Het Financieele Dagblad eerder over berichtte, werft de onderneming alvast personeel voor de Brabantse locatie.

Rivian is al langer bezig een Europese afdeling op te zetten. Het bedrijf haalde vorig jaar bijna 12 miljard dollar op met een beursgang in New York, waarbij de hele onderneming een waarde van 66,5 miljard dollar werd toegedicht. Inmiddels is meer dan de helft van die beurswaarde verdampt. De gehoopte tegenstrever van Tesla heeft voorlopig nog veel last van opstartproblemen bij de productie, die worden verergerd door logistieke knelpunten en de oorlog in Oekra├»ne. Dit jaar verwacht de onderneming 25.000 auto’s af te leveren, wat de helft zou zijn van de maximale capaciteit van de fabrikant.

Al maandenlang wordt industrieconcern VDL genoemd als mogelijke productiepartner van Rivian. Het Nederlandse bedrijf is op zoek naar een nieuwe klant voor zijn autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born. Eerder was er een overeenkomst met een andere Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s, Canoo, om die assemblagelijn voertuigen in elkaar te laten zetten. VDL Nedcar moet op zoek naar nieuwe klanten, omdat BMW heeft besloten zijn contract met de fabriek niet te verlengen.