Cosmeticamaker Estée Lauder geraakt door Chinese lockdowns

Cosmeticamaker Estée Lauder wordt geraakt door de coronalockdowns in China. Door oplopende aantallen besmettingen blijven winkels in het land dicht en raakt ook de toeleveringsketen verstoord. Het Amerikaanse bedrijf noemt met name de lockdown in miljoenenstad Shanghai. Estée Lauder heeft de verwachtingen voor de rest van zijn boekjaar fors verlaagd.

Het bedrijf denkt dat de vraag snel herstelt wanneer de pandemie in China onder controle wordt gebracht. Evengoed schrokken analisten ervan dat Estée Lauder de verwachtingen zo fors heeft teruggeschroefd. De vooruitzichten voor de groei van de omzet voor zijn boekjaar, dat tot eind deze zomer loopt, is teruggebracht naar 5 tot 7 procent. In februari rekende Estée Lauder nog op 8 tot 10 procent. Ook de winstverwachting werd verlaagd. De aandelen van het in New York gevestigde bedrijf daalden tot 13 procent om vervolgens weer wat van dat verlies terug te winnen.

Estée Lauder voelt ook de impact van de Russische oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties. Het conflict heeft geleid tot prijsstijgingen en verstoringen in de levering van bepaalde grondstoffen. Het bedrijf verwacht een deel van de hogere kosten te kunnen compenseren door kostenbesparingen en door de prijzen van zijn producten te verhogen.

In het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat tot 31 maart liep, boekte de cosmeticamaker een omzet van 4,2 miljard dollar (4 miljard euro). Dat is 10 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De nettowinst steeg op jaarbasis met een kwart naar 573 miljoen dollar. Estée Lauder verdient veruit het meeste geld met crèmes en andere huidverzorgingsproducten.