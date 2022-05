Duizenden schadeclaims van reizigers om chaos op Schiphol

Veel reizigers willen geld terug voor geannuleerde of vertraagde vluchten vanaf Schiphol. In claims gespecialiseerde bedrijven Aviclaim en EUclaim kregen al duizenden verzoeken binnen om de compensatie te regelen. De ondernemingen, die tegen een vergoeding namens gedupeerden de schade verhalen op luchtvaartmaatschappijen, merken daarnaast dat reizigers nog met veel vragen zitten

Oprichter Remco Kuilman van Aviclaim zegt dat zijn bedrijf “wordt platgebeld” met mensen die willen weten waar zij recht op hebben. “Het zijn tientallen telefoontjes per uur.” De reizigers horen dan dat ze een vergoeding vanuit hun luchtvaartmaatschappij kunnen krijgen als de vlucht minstens drie uur vertraagd was of door de maatschappij is geannuleerd. De afgelopen anderhalve week zijn eerst door de wilde staking van KLM-personeel en later door personeelstekorten vele tientallen vluchten op Schiphol geannuleerd.

Aviclaim kreeg sinds de stakingsdag, zaterdag 23 april, ruim 1600 schadeclaims binnen, samen goed voor een waarde van zo’n 1,3 miljoen euro. De dag van de staking leidde tot nu toe tot ongeveer vierhonderd claims. Als het lukt om de schade te verhalen op de maatschappij, gaat een kwart van het bedrag naar Aviclaim.

Ook bij EUclaim was veel vraag naar de compensatie, zegt vluchtanalist Paul Vaneker. De organisatie raadde in anderhalve week tijd zo’n 3300 mensen aan een schadeclaim in te dienen, van wie ongeveer een derde 23 april als vertrekdatum had. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg”, aldus Vaneker. “Wij merken dat veel reizigers zich pas melden na terugkomst. Veel passagiers zullen pas volgende week weer thuis zijn.” De vergoeding kan bij een langeafstandsvlucht oplopen tot 600 euro.

Bij de site Vlucht-vertraagd.nl kwamen op de dag van de wilde staking claims binnen van 430 passagiers in Nederland. In de dagen daarna kwamen nog eens 1422 verzoeken binnen voor een schadevergoeding wegens geannuleerde of vertraagde vluchten. Volgens een woordvoerder hebben al deze passagiers recht op compensatie.