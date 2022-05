Thuisbezorgd-moeder na onvrede aandeelhouders onderuit op beurs

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway is woensdag in Amsterdam ruim 9 procent van zijn beurswaarde verloren. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd hield zijn aandeelhoudersvergadering en had last van onvrede van enkele beleggers over de koers van het bedrijf. Uiteindelijk koos een meerderheid van de aandeelhouders voor het langer aanblijven van Brent Wissink als financieel topman.

Enkele activistische beleggers hadden het vertrek van Wissink geëist uit ontevredenheid over de overname van branchegenoot GrubHub in de Verenigde Staten voor 7,3 miljard dollar in juni vorig jaar. Sindsdien is Just Eat Takeaway een groot deel van zijn waarde op de beurs kwijtgeraakt.

Eerder op woensdag werd ook bekend dat Jörg Gerbig, operationeel directeur bij de maaltijdbezorger, voorlopig zijn functie neerlegt vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag op een bedrijfsevenement. Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway vertelde aandeelhouders de situatie te betreuren en noemde het ook een “verlies voor het bedrijf”.

De AEX-index sloot 1 procent lager op 698,68. De MidKap zakte 0,6 procent tot 1030,37 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent.

De olieprijzen gingen omhoog na het voorstel van de Europese Commissie om binnen een halfjaar de invoer van ruwe aardolie uit Rusland te verbieden. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,4 procent meer op 105,86 dollar. Brent-olie werd 3,2 procent duurder op 108,39 dollar per vat.

Naast Just Eat Takeaway stond chemicaliëndistributeur IMCD in de staartgroep van de AEX, met een min van 3,3 procent. Dat aandeel noteerde ex dividend. Staalconcern ArcelorMittal zakte 4,3 procent.

Wolters Kluwer was de sterkste stijger met een winst van bijna 3 procent. De informatieleverancier zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal en handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar.

UMG klom 1,3 procent. Het platenlabel profiteerde in het eerste kwartaal met name van de populariteit van Japanse artiesten als de band King & Prince, zanger Fujii Kaze en zangeres Ado. Ook de zanger The Weeknd behoorde tot de topverkopers van UMG, dat de omzet en winst zag stijgen.

In Brussel steeg Solvay ruim 5 procent. Het Belgische chemieconcern verhoogde zijn verwachtingen na recordresultaten in het eerste kwartaal.

De euro was 1,0546 dollar waard, tegen 1,0536 dollar een dag eerder.