EU-landen komen er nog niet uit met Russische olieboycot

De EU-lidstaten hebben meer tijd nodig om het over een invoerverbod van Russische olie eens te kunnen worden. Na Hongarije en Slowakije eist nu ook Tsjechiƫ uitstel van een totale boycot van ruwe aardolie binnen zes maanden en van geraffineerde olie voor het eind van het jaar. De onderhandelingen verlopen volgens ingewijden stroef.

De EU-ambassadeurs staakten hun eerste discussies woensdag na het door de Europese Commissie gepresenteerde sanctiepakket al na enkele uren. Achter de schermen worden de onderhandelingen door technische experts voortgezet. Het Franse EU-voorzitterschap hoopt volgens diplomaten de ambassadeurs donderdagavond weer bijeen te kunnen roepen als er voldoende vooruitgang wordt geboekt, en anders vrijdagmorgen.

De Tsjechische premier Petr Fiala zei in Praag dat zijn land strafmaatregelen tegen Moskou steunt maar dat Tsjechiƫ zichzelf niet moet blootstellen aan meer schade dan Rusland zou lijden bij oliesancties. In Boedapest zei de regeringswoordvoerder geen plannen of garanties te zien in de commissievoorstellen hoe het zwaar van Russische olie afhankelijke land kan overstappen op alternatieve bronnen. Volgens ingewijden stelt de commissie voor dat Hongarije en Slowakije meer tijd krijgen om het invoerverbod te kunnen uitvoeren.