Airbus boekt veel hogere winst dankzij herstel na coronacrisis

De Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft in het eerste kwartaal 1,2 miljard euro winst geboekt, het drievoudige van het resultaat een jaar eerder. Destijds had het concern veel last van de gevolgen van de coronapandemie, die de luchtvaartbranche hard raakte. Sancties tegen Rusland kostten het bedrijf zo’n 200 miljoen euro aan bedrijfswinst.

Airbus leverde in de eerste drie maanden van het jaar zeventien passagiersvliegtuigen meer af dan een jaar eerder. Mede daardoor steeg de omzet met 15 procent tot 12 miljard euro.

Luchtvaartmaatschappijen kijken met veel meer optimisme vooruit na de harde klappen die de pandemie de sector heeft toegebracht. Airbus kreeg dan ook veel meer orders binnen voor nieuwe toestellen. Het bedrijf wil het productietempo voor vliegtuigen uit de A320-familie, vooral gebruikt voor middellange vluchten, stevig opschroeven. Waar eind 2021 maandelijks 45 exemplaren uit de fabriek kwamen, hoopt het bedrijf in 2025 iedere maand 75 van deze vliegtuigen te kunnen produceren.

Door de coronacrisis konden vliegmaatschappijen maandenlang amper internationale vluchten uitvoeren. Dat raakte ook de orders bij Airbus en zijn Amerikaanse concurrent Boeing. Airbus schrapte bijna 10.000 banen om de crisis het hoofd te bieden.