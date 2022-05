Baggeraar Boskalis positiever gestemd over winst in 2022

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis is positiever gestemd over de winstgevendheid dit jaar, na een naar eigen zeggen goed verlopen eerste kwartaal. Het bedrijf verhoogt zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat voor 2022. De verwachting is dat het resultaat van 462 miljoen euro dat vorig jaar werd behaald wordt overtroffen. Eerder ging Boskalis uit van een vergelijkbare winst.

De beursgenoteerde onderneming uit Papendrecht wijst onder meer op de goedgevulde orderportefeuille van bijna 5,5 miljard euro. Volgens het bedrijf nam de omzet in het eerste kwartaal sterk toe vergeleken met een jaar eerder, zonder concrete cijfers te melden. De bezetting van de grote schepen was goed, aldus Boskalis. Het bedrijf is bezig met verschillende baggerprojecten in de wereld en doet veel werk voor offshore windenergie. Ook is Boskalis actief met sleepdiensten en het bergen van schepen.

Boskalis stelt dat het marktbeeld er voor de korte en middellange termijn gunstig uitziet, al kunnen ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne daar invloed op hebben. Overigens heeft Boskalis vrijwel geen activiteiten in die regio.

In maart werd nog bekend dat investeerder HAL Boskalis geheel wil overnemen. HAL is inmiddels al meerderheidsaandeelhouder met een belang van meer dan 50 procent in het bedrijf. Boskalis stelt dat er nog wordt gesproken met HAL over overeenstemming over het overnamebod.

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt dat het hoog tijd wordt dat Boskalis zich uitlaat over het overnamebod van 32,50 euro per aandeel. Boskalis houdt donderdag zijn aandeelhoudersvergadering.