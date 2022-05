Brussel roept hulp vervoerders in voor graanexport Oekraïne

Om Oekraïne te helpen zijn graanoogst zo snel mogelijk naar Europa uit te voeren roept de Europese Commissie transporteurs op met spoed extra vrachtwagens en mobiele graanladers naar de grenzen te sturen. Ze stelt voor een onlineplatform op te zetten om dit logistiek te coördineren en ‘solidariteitsrijstroken’ aan de grenzen aan te leggen. “Binnen drie maanden moet 20 miljoen ton graan het land uit”, zegt transportcommissaris Adina Vălean. De situatie bedreigt de voedselveiligheid, aldus de commissie.

Door de Russische invasie kan Oekraïne zijn havens aan de Zwarte Zee niet langer gebruiken. Normaal gaat 90 procent van de export van graan en oliezaden via die weg over zee naar het buitenland. Nu dat niet meer kan staan duizenden trucks aan de EU-grenzen te wachten op toelating en onder andere de douane is daar niet op berekend. De gemiddelde wachttijd bedraagt zestien dagen, zegt Vălean, en aan sommige grenzen zelfs dertig dagen.

Bijkomend probleem is dat de breedte van de rails in Oekraïne anders is dan in de meeste EU-landen waardoor het graan bij de grens moet worden overgeladen op passende goederentreinen of in vrachtwagens. Op de langere termijn wil de commissie Oekraïne laten aansluiten op het trans-Europees transportnetwerk. Onder normale omstandigheden exporteert Oekraïne 75 procent van zijn graanproductie.

Oekraïne grenst aan vier EU-lidstaten: Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Het dagelijks EU-bestuur vraagt de douanes van die landen voorrang te geven aan de afhandeling van Oekraïense transporten.